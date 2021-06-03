Китай осудил слежку США за первыми лицами Франции, ФРГ, Норвегии и Швеции, возможно, они нашли компромат на Столтенберга

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3 июня 2021, 18:15 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: соцсети

Министерство иностранных дел Китая выступило с резким осуждением методов разведки США после того, как Эммануэль Макрон и Ангела Меркель потребовали ответов на сообщения о том, что Вашингтон использовал датскую разведку для наблюдения за своими союзными лидерами. Об этом пишет RT. Наблюдение проводилось в период с 2012 по 2014 годы. Мониторинг проводился под руководством АНБ США и, возможно, этой службе удалось накопать компромат на президента Франции Олланда и премьер-министра Норвегии Йенса Столтенберга.

Выступая в четверг, официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь заявил, что США — это тайный вор номер один в мире, который с радостью выслеживает своих союзников, используя широкий спектр грязных методов.

Недавние сообщения в СМИ о мониторинге США своих европейских союзников - это лишь верхушка айсберга огромной глобальной секретной сети Вашингтона, заявил Ван, добавив, что международное сообщество должно привлечь американцев к ответственности.

Ван утверждал, что так называемая «чистая сеть» - платформа, предложенная администрацией Трампа, предназначенная для защиты от агрессивных вторжений злоумышленников - всего лишь уловка для консолидации монополии США на электронные технологии.

Китайский главный дипломат заявил, что США проводили тайные операции, подслушивая мир, в том числе своих союзников, они также необоснованно подавляли коммерческую деятельность других стран и коммерческих организаций по соображениям так называемой национальной безопасности. Это «полностью разоблачает лицемерие США», - заявил он.

В понедельник президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель призвали Вашингтон представить объяснение по поводу того, что США подслушивали своих союзников (лидеров Репюблик Францез и ФРГ) с помощью Дании.

«Это неприемлемо среди союзников», - заявил Макрон на пресс-конференции, добавив, что «между нами нет места подозрениям». С чего это вдруг Макрону стало обидно за своего политического оппонента, который занимал Елисейский дворец и за кем внимательно присматривали союзники из-за океана, на смену которому Макрон, собственно, пришёл. Похоже у самого Макрона слегка рыльце в пушку, но, он по счастливому стечению обстоятельств избежал слежки АНБ. В противном случае его риторика была бы совершенного другой.

Агентство национальной безопасности США (АНБ), как сообщается, использовало Датскую службу военной разведки для слежки за высокопоставленными должностными лицами Франции, Германии, Норвегии и Швеции с 2012 по 2014 годы. Обвинения были сделаны датской общественной вещательной компанией Danmarks Radio после внутреннего расследования, проведенного Датской службой военной разведки. Уточняем, что в указанные сроки президентом Франции был не Макрон, а социалист и сторонник ЛГБТ Франсуа-Жерар-Жорж-Никола Олланд. Непонятно что не понравилось в нем насаждающей по всему миру идеологию ЛГБТ Америке. Возможно, это делалось так, на всякий случай, чтобы иметь под рукой компромат, весьма полезный в международной политической деятельности. А может только благодаря добытой АНБ США компрометирующей информации Олланд был такими покладистым и дружелюбным по отношению к Вашингтону и охотно исполнял его волю.

В том же ключе можно рассматривать поведение Меркель и властей Норвегии и Швеции, но, поскольку первая возмутилась фактом слежки – предполагаю, что на нее ничего не нашли. А вот ситуация с главами правительств Норвегии и Швеции остаётся под вопросом. Указанный период слежки АНБ приходится на пребывание на посту премьер-министра Норвегии Йенса Столтенберга. Похоже, не просто так нынешний Генсек НАТО Йенс Столтенберг поёт соловьем под дудку Вашингтона. Судя по всему, АНБ сумела накопать против него «достойный» компромат.

Шведский премьер того периода - Йон-Фредрик Рейнфельдт либо не был замечен ни в чём компрометирующем, либо на отрез отказался действовать по указке из Вашингтона. Его проигрыш в выборах 2014 года можно расценивать и так и этак.

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