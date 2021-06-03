В США успешно испытали разгонный блок для гиперзвуковой ракеты

Аргументы Недели → Армия 13+

3 июня 2021, 17:04

Фото: соцсети

Команда Lockheed Martin и Northrop Grumman успешно провела масштабные испытания гиперзвуковой ударной системы с боевой стрельбой в рамках развития программ обычного быстрого удара (CPS) ВМС США и гиперзвукового оружия большой дальности (LRHW) армии США. Об этом пишет американский портал «Аэроспейс».

В ходе наземных испытаний ВМС США первой ступени твердотопливного ракетного двигателя гиперзвуковой ракеты отмечены положительные результаты. Двигатель работал в течение всего периода испытаний и соответствовал рабочим параметрам и целям в ожидаемых пределах.

«Мы рады отметить это важное событие вместе с ВМС США, Армией и Northrup Grumman. Достигнутый результат это плод наших общих усилий и решимости добиться успеха в развитии программы «обычных быстрых ударов»», - сказал Стив Лэйн, директор программ вооружений «обычных ударов» в Lockheed Martin. «Это мероприятие с боевой стрельбой является важной вехой на пути к обеспечению гиперзвуковым вооружением ВМС США и боевых истребителей армии США».

Lockheed Martin выступает в качестве основного разработчика систем вооружения, а Northrop Grumman разработала двигатель, чтобы обеспечить разгон гиперзвуковой ударной ракеты ВМС США и армии США.

Испытываемый боеприпас CPS — это гиперзвуковая планирующая ракета и система вооружения, которая обеспечивает полеты на большие расстояния с высокой живучестью и способностью преодолевать ПРО противника. CPS и другая ракета LRHW -имеют общий универсальный снаряд, который может быть запущен с надводных кораблей, подводных лодок и наземных мобильных пусковых установок.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости