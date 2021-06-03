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В Ленобласти у военных украли фортификационное сооружение весом 72 тонны

, 15:18

В Ленобласти у военных украли фортификационное сооружение весом 72 тонны
Фото: соцсети

В Ленобласти ищут исчезнувшее из воинской части фортификационное сооружение «Панцирь-2ПУ». Пропажу весом 72 тонны обнаружили еще в ноябре 2019 года в ходе инвентаризации, однако дело о краже возбудили только сейчас. Об этом сообщает «РБК».

В ходе следствия выяснилось, что допуск на территорию, где располагалось массивное фортификационное сооружение, был открыт. Сама Юлия Самохвалова не видит своей вины в пропаже, так как оно было расположено далеко от ее непосредственного места службы. Объект на склад не сдавали, а территория, где находился «Панцирь-2 ПУ», арендовала коммерческая организация. Охраны там не было, поэтому обеспечить сохранность списанного военного имущества начальник склада не могла.

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