В Ленобласти у военных украли фортификационное сооружение весом 72 тонны
3 июня 2021, 15:18
В Ленобласти ищут исчезнувшее из воинской части фортификационное сооружение «Панцирь-2ПУ». Пропажу весом 72 тонны обнаружили еще в ноябре 2019 года в ходе инвентаризации, однако дело о краже возбудили только сейчас. Об этом сообщает «РБК».
В ходе следствия выяснилось, что допуск на территорию, где располагалось массивное фортификационное сооружение, был открыт. Сама Юлия Самохвалова не видит своей вины в пропаже, так как оно было расположено далеко от ее непосредственного места службы. Объект на склад не сдавали, а территория, где находился «Панцирь-2 ПУ», арендовала коммерческая организация. Охраны там не было, поэтому обеспечить сохранность списанного военного имущества начальник склада не могла.
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