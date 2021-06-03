Главком ВСУ Хомчак назвал «горячие» направления в Донбассе и пожаловался на снайперов противника

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3 июня 2021, 13:59

Фото: соцсети

По заявлению главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака, в зоне проведения так называемой Операции объединенных сил в Донбассе наибольшая активность по обстрелам наблюдается по трем направлениям – Мариупольском, Авдеевском и Дзержинском (город Дзержинск переименован новой украинской властью в Торецк, — прим. ред.). Об этом сообщает агентство «АННА-Ньюс».

«Противник, пренебрегая договоренностями Трехсторонней контактной группы о прекращении огня, продолжает осуществлять обстрелы украинских позиций. Наибольшая активность наблюдается на Мариупольском, Авдеевском и Торецком направлениях», – сказал Хомчак.

Также украинский главком пожаловался на активность снайперов противника.

«По последним данным, с начала действия режима тишины зафиксировано 52 случая применения снайперского оружия врагом. Погибли 23 и получили ранения 12 украинских военнослужащих», — заявил он.

И конечно же, Хомчак не упустил возможность в очередной раз посеять страх и вызвать неприязнь у украинцев, пугая их так называемой российской агрессией.

«Руководство России продолжает реализацию своих планов относительно агрессии против Украины. Противник удерживает группировки вооруженных сил РФ в приграничных с Украиной районах Воронежской, Белгородской, Ростовской областей и на территории временно оккупированного Крыма», – заявил он.

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