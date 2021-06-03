На форуме «Армия-2021» покажут перспективную легкую РСЗО

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3 июня 2021, 13:52

Фото: соцсети

На международном военно-техническом форуме «Армия-2021» покажут новую лёгкую 80-мм реактивную систему залпового огня на автомобильном шасси. Об этом сообщает агентство «АННА-ньюс».



«Мы в инициативном порядке, за счет собственных средств, разрабатываем демонстрационный образец легкой РСЗО калибра 80 мм, который планируем продемонстрировать представителям МО РФ на форуме «Армия-21″. При положительных результатах завершение разработки возможно в 2023 году, а уже по итогам государственных испытаний ее серийное производство может быть освоено к концу 2024 года», — рассказал представитель разработчика Игорь Насенков.



Предполагаемый облик лёгкой РСЗО уже был презентован заинтересованным органам военного управления и был в принципе ими поддержан. Военные рекомендовали автомобильное базовое шасси, а также определили задачи, которые должно решать на поле боя лёгкая РСЗО. За основу создания данного образца вооружения приняли неуправляемые авиационные ракеты С-8.

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