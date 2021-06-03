Осталось уложить около километра трубы нитки «В» газопровода «Северный поток -2»

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3 июня 2021, 13:28

Фото: соцсети

Трубоукладочная баржа (ТУБ) «Фортуна» стремительно приближается к точке, где она будет производить «надводный захлёст», то есть соединять нитку «В» с трубопроводом, уже проложенным от немецкого берега. По данным на 3 июня ей осталось уложить 1750 метров трубы. Об этом сообщает ТК «Территория смысла».

Сейчас, судя по темпам укладки трубопровода, до точки «надводного захлёста» (сложная технологическая операция по соединению двух частей трубопровода) «Фортуне» осталось пройти около километра. По информации, предоставленной ТК «Территория смысла»: с 31-го на 1-е прошли 1270 метров, с 1-го на 2-е прошли еще 1140 метров и за семь часов 3-го числа, было уложено ещё 340 метров трубы.

«Фортуну» по-прежнему сопровождают якорезаводчики «Умка», «Катунь» и Vengery. Подвоз труб осуществляет «Владислав Стрижов». К работам присоединились корабли «Балтийский исследователь» и «Мурман». Охрану мест работ всё так же осуществляют суда: «Капитан Беклемишев» и «Спасатель Карев», «Christin-Bettina» и «Antares».

По предварительным данным работы по прокладке нитки «В», с учётов проведения «надводного захлёста» должны завершиться в течение трёх недель.

По данным на 3 июня ТК «Территория смысла» сообщает, что осталось уложить 75 километров трубы нитки «А». «Академик Черский» ежедневно проходит 615 – 690 м.

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