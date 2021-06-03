Полиция США может начать использовать лассо вместо электрошокеров

Аргументы Недели → Армия 13+

3 июня 2021, 12:42

Фото: соцсети

Полиция Сиэтла тестирует хайтек-лассо — шнур из кевлара, который выстреливает из специального устройства и связывает руки или ноги человека.

В полиции говорят, что лассо — более щадящий инструмент для задержаний, чем например электрошокер. Об этом сообщает портал «Мировые конфликты».

Для этого разработали особое устройство, которое выстреливает лассо в преступника, чтобы его остановить. Новая разработка была уже испытана на ста полицейских участках.

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