Минобороны РФ будет развивать российско-сербское военное сотрудничество

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2 июня 2021, 18:38

Фото: соцсети

Военное ведомство РФ намерено развивать набранный темп развития российско-сербского сотрудничества в военной и военно-технической сфере. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе рабочей встречи со спикером Народной скупщины (парламента) Сербии Ивицей Дачич, которая состоялась в среду в Москве, сообщает ДИМК МО РФ.

«Сегодня мы активно развиваем наше военное и военно-техническое сотрудничество. Проводятся совместные учения. Сербские офицеры проходят подготовку и обучение в наших высших учебных заведениях - предполагаем расширить эту практику», - отметил Шойгу.

Министр напомнил, что российские военнослужащие недавно вернулись с больших совместных учений, которые успешно прошли на территории Сербии. «Думаю, учения, которые будут проходить и в России, и на сербской территории будут такими же успешными», - добавил Шойгу.

Со своей стороны Дачич подчеркнул, что Сербия будет всегда признательна российскому народу за помощь и поддержку в трудные времена. "Между нами и большое доверие, и большая дружба. Мы были вместе на всех этапах нашего сотрудничества. И мы добились серьезных результатов за это время", - сказал он.

Спикер сербского парламента выразил благодарность Шойгу за развитие и укрепление отношений между народами Сербии и России.

«Я всегда подчеркиваю в Сербии, что Сергей Шойгу — это человек, который с самого начала своей политической деятельности является одним из самых больших друзей сербского народа. Доказательством тому - те времена, когда Сербии было тяжело, когда Сербию бомбили, когда велись войны на территории бывшей Югославии, когда наш народ переживал очень сложные моменты», - сказал Дачич.

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