Несколько взрывных устройств обнаружены в квартире на востоке Москвы

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2 июня 2021, 17:01

Фото: соцсети

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли несколько взрывных устройств из квартиры на востоке Москвы, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

«В квартире на улице Саянской обнаружили четыре предмета, предположительно, являющихся самодельными взрывными устройствами», - сказал собеседник агентства. По его словам, все изъятые предметы направлены на экспертизу.

Собеседник агентства отметил, что в целях безопасности на время осмотра квартиры были эвакуированы 70 жителей подъезда.

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