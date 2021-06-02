Несколько взрывных устройств обнаружены в квартире на востоке Москвы
2 июня 2021, 17:01
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли несколько взрывных устройств из квартиры на востоке Москвы, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
«В квартире на улице Саянской обнаружили четыре предмета, предположительно, являющихся самодельными взрывными устройствами», - сказал собеседник агентства. По его словам, все изъятые предметы направлены на экспертизу.
Собеседник агентства отметил, что в целях безопасности на время осмотра квартиры были эвакуированы 70 жителей подъезда.
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