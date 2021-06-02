Аргументы Недели Армия 13+

Несколько взрывных устройств обнаружены в квартире на востоке Москвы

, 17:01

Несколько взрывных устройств обнаружены в квартире на востоке Москвы
Фото: соцсети

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли несколько взрывных устройств из квартиры на востоке Москвы, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

«В квартире на улице Саянской обнаружили четыре предмета, предположительно, являющихся самодельными взрывными устройствами», - сказал собеседник агентства. По его словам, все изъятые предметы направлены на экспертизу.

Собеседник агентства отметил, что в целях безопасности на время осмотра квартиры были эвакуированы 70 жителей подъезда.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ША

Общество

Совфед одобрил закон о бесплатном подключении к газу

Совфед одобрил закон о бесплатном подключении к газу

Совет Федерации РФ на заседании в среду, 2 июня, одобрил закон, о бесплатном доведении газа до границ земельных участков граждан. Согласно документу, подключение к газу будет осуществляться за счет надбавок к тарифам на траспортировку газа.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью