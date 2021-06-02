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В ЛНР планируют ввести смертную казнь за геноцид и незаконные методы войны, в чем уже обвиняется Протасевич

, 16:57

В ЛНР планируют ввести смертную казнь за геноцид и незаконные методы войны, в чем уже обвиняется Протасевич
Фото: соцсети

Генпрокуратура самопровозглашенной Луганской народной республики обратилась к главе ЛНР и депутатам Народного Совета с просьбой ужесточить наказание за геноцид и использование запрещенных средств ведения войны. Об этом пишет «Интерфакс».

«Генеральная прокуратура Луганской народной республики обращается... с ходатайством рассмотреть возможность усилить наказание за совершение преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны, а также совершение геноцида, ужесточив его вплоть до высшей меры», - сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Генеральной прокуратуры ЛНР.

Ранее сообщалось, что 27 мая в ЛНР Генпрокуратурой было открыто уголовное дело на задержанного в Белоруссии блогера Романа Протасевича. Также Луганск выразил готовность содействовать Минску в расследовании. В ЛНР Протасевичу могут грозить до 20 лет заключения или пожизненный срок. Если будет решён вопрос со смертной казнью, что вышеупомянутому блогеру именно она и будет грозить. Но, только в том случае, если Минск передаст Протасевича в руки правоохранителей ЛНР.

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