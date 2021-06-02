США ожидают военный конфликт с Китаем в Тихоокеанском регионе и, по сути, готовы развязать Третью мировую войну

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2 июня 2021, 15:44

Фото: соцсети

Бывший глава Индо-Тихоокеанского командования ВС США (USPACOM) адмирал Филип Дэвидсон и его приемник заявили, что ожидают американо-китайского военного конфликта вокруг Тайваня в течение ближайших пяти-шести лет. Ему вторит Бен Ходжес и описывает ситуацию так, что США готовы развязать третью мировую войну. Об этом пишет EADaily.

«У меня сейчас нет особого доступа к такой информации. Но пара людей, у которых такой доступ есть — адмирал Фил Дэвидсон, который только что оставил пост командующего Индо-Тихоокеанским военным командованием США, и адмирал, занявший его место, — оба заявили, что ожидают военного конфликта вокруг Тайваня в течение ближайших пяти -шести лет», — сообщил бывший командующий сухопутными войсками США в Европе, ныне эксперт по стратегическим исследованиям в Центре анализа европейской политики во Франкфурте генерал-лейтенант Бен Ходжес в интервью американскому журналу National Review.

Но это не будет похоже на операцию в Нормандии (морская десантная операция, проведённая 6 июня 1944 года в Нормандии во время Второй мировой войны силами США, Великобритании, Канады и их союзников против Германии — Ред.), здесь будут применяться все виды войсковых операций, например, даже кибер-диверсии. И я думаю, что Си (Цзиньпин, председатель КНР — Ред.) ждет своего часа, он хочет оставить после себя наследие в виде исторической памяти о том, что именно он был тем парнем, который вернул Тайвань Китаю», — отметил генерал.

Он уточнил, что будут применяться «ракеты, самолеты, корабли, подводные лодки, дальний огонь артиллерии». Участие сухопутных войск он исключил.

Американский военный эксперт не смог устоять, чтобы не затронуть в этом контексте позицию России, которая является стратегическим партнером Китая.

«Если мы столкнемся с военным конфликтом в Индо-Тихоокеанском регионе, который, я думаю, вполне возможен, то большая часть нашего Военно-морского флота, Военно-воздушные силы и разведки будет сосредоточена на этом регионе. Чтобы Москва не воспользовалась этим как своим преимуществом, нам понадобится очень сильная европейская опора, чтобы продолжать сдерживать Россию, в то время как большая часть американских сил будет сосредоточена в Тихом океане», — подчеркнул Ходжес.

Он обратил внимание на преимущество Китая, которое он «пока имеет в экономической сфере».

«Поэтому мы должны работать все вместе — Соединенные Штаты, Евросоюз, Канада, Великобритания, Австралия, Индия, Япония, это большая экономическая мощь. Если мы будем работать сообща, мы сможем найти действенные рычаги давления на китайцев», — добавил эксперт.

При этом он был вынужден признать влияние Пекина на ЕС.

«Прямо сейчас в здании (во Франкфурте) рядом со мной находится офис китайской экономической адвокатуры. Они есть по всей Германии. Каждый месяц в Дуйсбург прибывают тысячи железнодорожных вагонов из Шанхая. Здесь, в Европе, есть большие китайские инвестиции и глубокий китайский контроль над европейской инфраструктурой», — констатировал Ходжес.

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