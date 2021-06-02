Генерал ВС США: Черное море, Балтика, Кавказ, Арктика — это котлы соперничества России и Запада

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2 июня 2021, 15:33

Фото: соцсети

Черное море является настоящим котлом соперничества между Россией и Западом. Однако единство в НАТО ослабленное, а президент США Джо Байден так и не озвучил стратегию Белого дома в этом регионе. Такое мнение высказал бывший командующий сухопутными войсками США в Европе, а ныне эксперт по стратегическим исследованиям в Центре анализа европейской политики во Франкфурте генерал-лейтенант Бен Ходжес, пишет EADaily.

«Черное море — настоящий котел соперничества между Россией и Западом. Балтийское море для них (России) традиционно тоже важно, там есть Санкт-Петербург, и часть их выхода к Атлантике идет через Балтийское море, Калининград — суверенная российская территория, административная область. Но с точки зрения экономического влияния и их способности реально влиять на ситуацию, Черное море более важно для России. Это ее стартовая площадка для всего, что она делает на Южном Кавказе, на Балканах и, конечно же, на Ближнем Востоке, в Африке и в Восточном Средиземноморье», — отметил генерал в интервью американскому журналу National Review.

«Черноморский регион — настоящая конкуренция силы, а Запад почему-то просто не обращает на это внимания», — добавил он.

Как заявил Ходжес, «сегодня это политика, а завтра — война».

Военный эксперт считает, что европейские союзники недостаточно вовлечены в процесс противостояния США и РФ.

«В Восточной Европе уже понимают необходимость этого. Те, кто в Западной Европе, более неохотно идут на то, чтобы относиться к Кремлю как к серьезному потенциальному противнику», — заметил он.

«Это не означает, что мы должны изолировать Кремль или закрыть перед ним дверь, — продолжил он. — Россия — это великая страна с безграничными ресурсами, а изменения, происходящие в полярной ледяной шапке мира, означают, что русские будут участвовать во многих действительно важных для нас делах. Но с ними нужно действовать с позиции силы. Они будут возмущаться по этому поводу, но сила — это все, что они уважают».

США настолько вжились в роль мирового жандарма, что даже не задают себе вопросом о правомочности действовать на своё усмотрение в удалённых от своих границ в регионах. Для этого они иногда создают выгодные для себя условия, но чаще просто начинаю диктовать свою волю тому или иному государству.

И вот уже некоторым горячим головам в Америке мниться, что та должна действовать значительно жёстче. Отставной командующий сухопутными войсками США в Европе критикует своего президента Байдена, от которого ждет, когда тот наконец «объявит, что у американцев есть стратегия того, как мы будем поступать с Кремлем, в том числе и в Черноморском регионе, и в Арктике, и в странах Балтии».

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