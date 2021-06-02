Судан всё же отказывал в размещении у себя российской базы ВМФ

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2 июня 2021, 15:00

Фото: соцсети

Власти Судана решили пересмотреть соглашение по созданию пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота России на Красном море, сообщил начальник Генштаба Судана Мухаммед Усман аль-Хусейн.

Это значит, что ранее в апреле, Судан все же отказывал в размещении российской базы. Об этом сообщает портал «Мировые конфликты».

Начальник Генштаба Судана сообщил, что в реализации этого договора Хартум намерен «достичь выгоды для себя»:

«В настоящее время мы пересматриваем соглашение по российскому объекту, так как мы не можем подписывать соглашения, которые наносят вред интересам Судана. Оно было подписано при прежнем режиме, но не было ратифицировано законодательным органом, как того требует процедура одобрения международных договоров, поэтому мы пересматриваем его, чтобы определить интересы Судана в этом соглашении. Именно об этом шла речь на последних переговорах с российской стороной. Мы хотим в реализации этого соглашения достичь максимальной выгоды для себя».

Помимо этого, он заявил об открытости Судана к военному сотрудничеству с США.

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