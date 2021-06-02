Более 150 детей пропали без вести в ходе последнего рейда по похищению людей в Нигерии

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2 июня 2021, 14:16

Фото: соцсети

Учащиеся исламской школы в северо-центральном нигерийском штате Нигер были без разбору застрелены или похищены в воскресенье группой «вооруженных бандитов». Об этом сообщает портал «Мировые конфликты».

По крайней мере, один человек был опознан мертвым в ходе последней череды школьных похищений, проведенных в стране в этом году.

Яро Альхассан, директор исламской школы Салиху Танко, сказал, что точное количество похищенных из школы учеников остается неясным, но сказал, что более 150 человек пропали без вести или пропали без вести.

48-летний Муртала Мухаммаду, местный бизнесмен из Тегины, отдаленного городка в районе Рафи штата Нигер, вчера сказал, что его 5-летний сын и три дочери 6 и 7 лет были среди более чем 150 школьников, похищенных из исламского лагеря.

Похищение людей с целью получения выкупа остается серьезной проблемой безопасности в Нигерии. Сотни студентов были похищены в ходе различных инцидентов на севере страны с декабря этого года.

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