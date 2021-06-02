Самарца приговорили к 10 годам лишения свободы за преступления экстремистского характера

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2 июня 2021, 13:52

Фото: соцсети

Суд приговорил жителя Самарской области к 10 годам лишения свободы с лишением права заниматься определенной деятельностью в течение трех лет за публичные призывы к экстремизму в интернете, к терроризму, а также подготовку к участию в деятельности экстремистской организации, сообщили журналистам в пресс-службе СУ СК РФ по Самарской области. Об этом сообщает «ТАСС».

По версии следствия, подсудимый Мухаммад Азимов увлекся идеологией ислама и решил уехать в Сирию, где планировал участвовать в деятельности структурного подразделения международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ). Азимов не смог довести свой замысел, так как был задержан на территории Самарской области.

Помимо этого, с 2016 по 2018 год мужчина неоднократно размещал на своей странице в интернете аудиозаписи, которые, по заключениям экспертов, содержат призыв к экстремистской и террористической деятельности.

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