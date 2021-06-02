64-летний мафиози Джованни Бруска вышел на свободу в Италии. Он убил более сотни человек (в том числе женщин и детей)

Аргументы Недели → Армия 13+

2 июня 2021, 11:48

Фото: с портала «PostNews»

О грозном мафиози «Коза Ностры» знают по всему миру. Он сознался в убийстве сотни человек и в заказе на убийство еще нескольких десятков. Он даже сумел расправиться с легендарным судьей Джованни Фальконе, который посвятил жизнь борьбе с мафией. Об этом сообщает «PostNews».

Вы правы. Бруска арестовали в 1996-м, он должен был провести в тюрьме всю жизнь. От этого его спасло сотрудничество с полицией. Он стал информатором спецслужб и предоставил ценные сведения о крупных преступлениях 80-х—90-х. В благодарность его осудили на 25 лет.

Джованни Бруска будет под надзором четыре года, затем освободится полностью — если за это время не возьмется за старое. Новость вызвала негодование итальянцев, однако полиция пожимает плечами: «Независимо от того, что думают о совершенных им в свое время зверствах, есть факт сотрудничества».

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