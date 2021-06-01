Чавушоглу: России не стоит обижаться на турецкие поставки оружия Украине

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1 июня 2021, 15:32

Фото: соцсети

Турция не задаëт вопросы иностранным государствам, включая Россию, о том, почему они продают оружие странам, с которыми у Анкары сложные отношения. Об этом заявил глава турецкой дипломатии Мевлют Чавушоглу, накануне, 31 мая, находясь с рабочим визитом в Афинах. Об этом пишет EADaily.

«Соглашения (Турции) с Украиной (о поставках оружия) были заключены много лет назад. Мы производим хороший продукт. России не стоит обижаться на это. Это бизнес. Сирия сбила наш самолëт российской ракетой. Россия поставляет ракеты Сирии и многим странам. Мы ни разу не выражали претензии по этому поводу», — отметил Мевлют Чавушоглу.

Ранее стало известно, что турецкая сторона продаст очередную партию разведывательно-ударных беспилотных летальных аппаратов (БПЛА) Bayraktar TB2 Украине, первая сделка по которым была заключена ещë в 2019 году. Кроме того, Киев предложил Анкаре наладить совместное производство на Украине и других боевых дронов турецкого производства.

В прошлом месяце Польша стала первой страной в НАТО, которая подписала контракт на приобретение 24 «Байрактаров».

Напомним, турецкие Bayraktar TB2 применялись в боевых условиях в Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе, в зонах, где интересы Анкары и Москвы значительно расходятся.

Турецкая оборонная компания Roketsan опубликовала 22 апреля анимационный видеоролик, в котором разрабатываемый в Турции тяжёлый разведывательно-ударный БПЛА AKINCI уничтожает цель, напоминающую российский зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1». В анимационном видео турецкий дрон, оснащённый «умными бомбами» MAM-T, поражает похожую на российский ЗРПК цель в пустынной местности.

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