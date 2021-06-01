На учениях «Запад» планируется массовое применение авиации

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1 июня 2021, 15:12

Фото: соцсети

На российско-белорусских учениях «Запад-2021», которые запланированы на сентябрь этого года, будет массово применяться военная авиация, заявил во вторник на селекторном совещании в Минобороны РФ глава военного ведомства Сергей Шойгу. Уже сейчас ВКС РФ существенно нарастят интенсивность тренировочных полетов. Более 500 единиц техники за 5 лет поступило в космические войска и ПВО-ПРО. Об этом информирует ДИМК МО РФ.

«В ходе специальных учений по видам обеспечения и совместного российско-белорусского стратегического учения «Запад-2021» планируется массовое применение авиации, будет создана сложная воздушная обстановка», - сказал министр.

Шойгу уточнил, что в этой связи весь авиаперсонал должен быть "в полном объёме готов к действиям в таких условиях". "Кроме того, необходимо, чтобы аэродромы, вертолётные площадки и авиационная техника, задействованные в учениях, строго соответствовали установленным требованиям безопасности полётов", - добавил он.



Воздушно-космические силы (ВКС) РФ в летнем периоде обучения существенно нарастят интенсивность полётов, для молодых летчиков нужно определить оптимальную нагрузку, сообщил во вторник на селекторном совещании в Минобороны РФ глава военного ведомства Сергей Шойгу.

По словам министра, Минобороны уделяет особое внимание безопасности полётов в российской армии.

«В этом вопросе особое внимание мы уделяем работе с молодыми лётчиками, проходящими службу в строевых частях.

В летнем периоде обучения они продолжат практическое освоение авиационной техники. Интенсивность полётов значительно возрастёт», - рассказал министр.

Он поручил всем командирам индивидуально подходить к планированию и контролю их лётной подготовки. «Важно определить оптимальную нагрузку для каждого молодого специалиста с учётом фактического уровня его подготовки и натренированности», - подчеркнул он.

Генерал армии добавил, что действующая система подготовки экипажей позволила успешно решить все поставленные перед авиацией задачи во время внезапной проверки боевой готовности в апреле.



Более 500 единиц военной техники передано в космические войска и войска ПВО-ПРО за последние пять лет, сообщил во вторник на селекторном совещании в Минобороны РФ глава военного ведомства Сергей Шойгу.

«За последние пять лет в космические войска и войска ПВО-ПРО поступило 536 единиц вооружения и техники», - сказал министр.

По словам Шойгу, в январе - феврале была проведена оценка системы материально-технического обеспечения космических войск РФ и войск ПВО - ПРО.

«Их материально-техническое обеспечение оценивалось в январе-феврале в ходе комплексной проверки, которая проводилась в Воздушно-космических силах впервые с момента их создания в 2015 году. Проверено 40% воинских формирований», - уточнил генерал армии.

По его словам, особое внимание в ходе инспекции уделялось условиям службы и быта военнослужащих ВКС и членов их семей, проверка показала, что «действующая система МТО позволяет Воздушно-космическим силам решать стоящие перед ними задачи».

Глава военного ведомства добавил, что в космических войсках и войсках ПВО – ПРО ежегодно обслуживается и ремонтируется свыше 3,5 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники.

Он добавил, что в указанных войсках построено свыше 200 объектов социально-бытового и материально-технического назначения, личный состав полностью обеспечен обмундированием, питанием и предметами быта.

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