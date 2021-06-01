МО РФ пригласило на конференцию по безопасности 119 стран

Аргументы Недели → Армия 13+

1 июня 2021, 15:06

Фото: соцсети

Министерство обороны пригласило на IX Московскую конференции по международной безопасности, которая пройдёт 22 - 24 июня, глав военных ведомств 119 стран, сообщил во вторник на селекторном совещании в Минобороны РФ глава военного ведомства Сергей Шойгу. Об этом информирует ДИМК МО РФ.

«На форум приглашены главы оборонных ведомств 119 стран и более 150 российских и иностранных экспертов», - сказал министр.

Он отметил, что на конференции "планируется обсудить вопросы стратегической стабильности, глобальной и региональной безопасности в Европе, Африке, Азиатско-Тихоокеанском регионе, Латинской Америке и на Ближнем Востоке».

По словам Шойгу, отдельной темой дискуссии станет участие военных ведомств в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.

«Конференция пройдёт с соблюдением всех санитарно-эпидемических норм», - подчеркнул министр.



Министерство обороны РФ открыло на своём сайте раздел, посвящённый IX Московской конференции по международной безопасности (MCIS-2021), которая пройдёт в российской столице с 22 по 24 июня.

«В разделе размещены архивы видеодокладов, выступлений, интервью и публикаций участников конференций, проходивших за последние восемь лет, а также программа пленарных заседаний и панельных дискуссий в рамках предстоящей MCIS-2021», - отметили в министерстве.

В ходе подготовки к конференции в рубрике будут регулярно публиковаться выступления руководства Минобороны РФ, участников конференции и военных экспертов. В дни конференции раздел будет пополняться тезисами и видеоматериалами выступлений участников MCIS-2021, фотографиями и новостями. Для зарубежной аудитории материалы раздела будут доступны на английском языке.

«Для удобства работы представителей средств массовой информации за две недели до открытия конференции в разделе будет доступна электронная форма аккредитации», - добавили в Минобороны.

Как ранее отметил на селекторном совещании в Минобороны глава военного ведомства Сергей Шойгу, на MCIS-2021 приглашены главы военных ведомств из 119 стран и более 150 российских и иностранных экспертов.

Как отметил министр, на конференции планируется обсудить вопросы стратегической стабильности, глобальной и региональной безопасности в Европе, Африке, Азиатско-Тихоокеанском регионе, Латинской Америке и на Ближнем Востоке. Отдельной темой дискуссии станет участие военных ведомств в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости