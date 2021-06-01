Зеленский: попытка России пробить коридор в Крым – это полномасштабная война, Киев ожидает удары с востока, юга или севера
1 июня 2021, 15:01
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что попытка России построить наземное сообщение с Крымом может закончиться полномасштабной войной. Об этом пишет «Интерфакс Украина», ссылаясь на немецкую газету «Frankfurter Allgemeine Zeitung».
«Если, например, мы говорим о коридоре в Крым, то это значит, что нельзя будет спрятать эту ситуацию за «гражданским конфликтом». Это будет открытая полномасштабная война», - заявил Зеленский в интервью немецкой газете «Frankfurter Allgemeine Zeitung», перевод которого опубликован на сайте главы государства.
Он отметил, что после оказанного на Россию давления весной этого года со стороны США и Европы из-за сосредоточения российских сил у украинских границ и на оккупированных территориях Крыма ушли примерно 3,5 тыс. российских военных.
«Все остальные остаются на месте - вся техника на 90% на месте. Поэтому мое видение, что эскалация возможна в любой момент до конца сентября, скажем, точно до 12-16 сентября. Мы знаем, что будут учения «Запад-2021». Поэтому считаю, что к этому периоду ситуация очень опасна», - сказал Зеленский.
По его словам, на Украине рассматривают много вариантов войны с Россией. "Есть много военных вариантов, возможных со стороны РФ, в том числе морские операции. Мы очень обеспокоены этим, и сейчас есть блокирование Азово-Черноморского региона российскими кораблями», - сказал он.
Президент также отметил, что можно ожидать наступления со стороны Донбасса. «Большой скачок, блицкриг к границам Донецкой и Луганской областей. Мы рассматриваем и готовимся к таким шагам», - сказал глава государства.
Отвечая на вопрос журналиста о потенциале блицкрига «с востока, юга или севера», Зеленский отметил, что он может быть «со всех этих сторон».
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