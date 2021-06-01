В американском штате Вирджиния собак досрочно отправили на пенсию — всему виной легализация марихуаны
1 июня 2021, 14:31
Служебные псы научены реагировать на любые наркотики, включая каннабис. Однако в апреле в штате разрешили хранить до одной унции марихуаны в рекреационных целях. Если собака почувствует запах наркотиков, а полицейский проведет обыск и найдет травку — обыск будет считаться незаконным. Об этом сообщает портал «PostNews».
«Мы больше не можем работать с собаками, которые обучены находить марихуану, потому что этим потом пользуются наркоторговцы. Обычно, когда они перевозят наркотики, у них в машине всегда есть марихуана. И адвокат на суде говорит: "Ну, ваша собака учуяла легализованный наркотик, значит обыск был незаконным"», — рассказал один из полицейских.
Теперь правоохранители закупают новых собак и учат их искать только запрещенные в штате наркотики.
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