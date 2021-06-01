Представители правительства ФРГ ведут с администрацией США переговоры по «Севпотоку – 2»

Аргументы Недели → Армия 13+

1 июня 2021, 14:18

Фото: соцсети

ТАСС: Представители правительства ФРГ в настоящее время ведут с администрацией США переговоры по "Северному потоку - 2", рассказал Маас.

Он отметил, что переговоры по вопросу отмены санкций США в связи с "Северным потоком - 2" будут сложными, но Берлин делает ставку на диалог.

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