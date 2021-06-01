Россия обсуждает возможные поставки средств ПВО странам Ближнего Востока

Аргументы Недели → Армия 13+

1 июня 2021, 12:27

Фото: соцсети

Иностранные заказчики проявляют интерес к российскому разведывательно-ударному беспилотнику «Орион-Э», заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

Рособоронэкспорт обсуждает с рядом ближневосточных государств возможность поставки средств противовоздушной обороны (ПВО). Об этом ТАСС в преддверии открытия международной выставки вооружений IDEX 2021 сообщил генеральный директор предприятия (входит в госкорпорацию «Ростех») Александр Михеев.

«Отечественные системы ПВО хорошо известны на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в том числе благодаря их успешному боевому применению. Сегодня мы обсуждаем их поставки с рядом стран региона как отдельно, так и в рамках организации единой системы ПВО. Уникальное преимущество российских средств ПВО и РЭБ заключается в их способности без потери боевой эффективности интегрироваться в уже существующие национальные системы ПВО», - проинформирова Михеев.

По его словам, «Рособоронэкспорт» рассчитывает на внимание к этим средствам ПВО в рамках предлагаемой компанией комплексной системы противодействия беспилотным летательным аппаратам. «Эта система состоит из средств радиоэлектронного обнаружения и подавления БЛА, а также систем физического уничтожения беспилотников ракетным и пушечным вооружением», - сообщил Михеев.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости