Минобороны Словакии выплатит России компенсацию

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31 мая 2021, 17:00

Фото: соцсети

Министерство обороны Словакии выплатит российской самолетостроительной компании (РСК) «МиГ» более 2,6 млн евро за ущерб, причиненный крушением истребителя МиГ-29 во время тренировочного полета в 2019 году. Это следует из опубликованного соглашения о компенсации между сторонами, сообщает EADaily.

«Ущерб российской стороне был нанесен тем, что в самолете МиГ-29 были использованы агрегаты РСК МиГ, а не только узлы и материалы Минобороны», — заявила пресс-секретарь словацкого министерства Мартина Коваль Какащикова.

Напоминаем, истребитель МиГ-29 разбился в конце сентября 2019 года под словацкой Нитрой во время испытательного полета. Непосредственной причиной инцидента стала нехватка топлива и последующее решение пилота катапультироваться. Согласно заключениям комиссии, падение не было вызвано ни состоянием самолета, ни действиями пилота. В связи с аварией Минобороны Словакии уже выплатило компенсации сельскохозяйственному кооперативу DEVIO Nové Sady в размере 570,69 евро и Словацкому земельному фонду — 24,49 евро.

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