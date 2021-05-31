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Украина закрывает пропускной пункт «Чаплинка» на границе с Крымом

, 16:52

Украина закрывает пропускной пункт «Чаплинка» на границе с Крымом
Фото: соцсети

КПВВ «Чаплинка» на административной границе между Херсонской областью и Республикой Крым с 7 июня закрывается на ремонт. Об этом пишет новостное агентство «Интерфакс Украина».

«С 7 июня в течение 14 дней будет прекращена работа контрольно-пропускного пункта въезда-выезда «Чаплинка». Связано это с проведением ремонтных работ на КПВВ», - сообщает пресс-служба Херсонской ОГА в Facebook. Отмечается, что КПВВ «Чонгар» и «Каланчак» будут работать в штатном режиме.

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