Украина закрывает пропускной пункт «Чаплинка» на границе с Крымом
31 мая 2021, 16:52
КПВВ «Чаплинка» на административной границе между Херсонской областью и Республикой Крым с 7 июня закрывается на ремонт. Об этом пишет новостное агентство «Интерфакс Украина».
«С 7 июня в течение 14 дней будет прекращена работа контрольно-пропускного пункта въезда-выезда «Чаплинка». Связано это с проведением ремонтных работ на КПВВ», - сообщает пресс-служба Херсонской ОГА в Facebook. Отмечается, что КПВВ «Чонгар» и «Каланчак» будут работать в штатном режиме.
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