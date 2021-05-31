ВСУ заминировали три прифронтовых посёлка

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31 мая 2021, 16:48

Фото: соцсети

Украинские военные воспользовались временным затишьем, чтобы заминировать территорию трёх прифронтовых посёлков в Луганской области. Информацию об этом сообщил в понедельник, 31 мая, спикер Управления Народной милиции Республики Иван Филипоненко, информирует «АННА-Ньюс».



Филипенко отметил, что «командующий «ООС» Кравченко отдал указания подчинённым на продолжение минирования местности на подконтрольной территории». Эти районы прилегают к линии разграничения и не могут использоваться украинскими террористами в качестве огневых позиций, но командование киевских вояк «нашло» возможность обойти договорённость о разведении сил на линии фронта.



Разведка НМ ЛНР определила, что минирование боевики ВСУ провели в окрестностях населённых пунктов Луганское, Троицкое и Мироновский. «Жители этих районов подвергаются дополнительной опасности из-за преступных действий киевских агрессоров», - пишет «АННА-Ньюс».

Ранее эксперты указывали, что украинские военные безалаберно относятся к документированию своих минных полей и не составляют на них соответствующие схемы и карты. Поэтому сами украинские военнослужащие и командирование ВСУ не знает, где были установлены ими большинство минно-взрывных заграждений. Отмечались многочисленные случаи, когда бойцы ВСУ подрывались на собственных минах. Более того, устанавливая противопехотные мины, Киев идет на намеренное нарушение международной конвенции об их запрете.



Спикер военного ведомства ЛНР призвал проживающих на указанных территориях людей, как и всех жителей Донбасса - «быть внимательнее и избегать находящихся вблизи расположения украинских военных мест».

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