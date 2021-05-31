Литва действует в нарушение договора 1997 года и Россия может забрать у нее треть территории

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31 мая 2021, 16:37

Фото: соцсети

Посол Литвы в России Эйтвидас Баярунас анонсировал переговоры с Москвой о подписании «договора о режиме границы». Этот договор должен дополнить Пограничное соглашение. Последнее было подписано в 1997 году и закрепило линию российско-литовской границы. Сам посол не уточнил суть будущего договора. Денонсация выше указанного договора, может означат, что Литва обязана вернуть России треть своей территории. Об этом пишет «АННА-Ньюс».



Дело в том, что на сегодняшний день действует упрощённая система российского гражданского транзита в Калининградскую область. Данное положение было условием признания Москвой российско-литовской границы. Граждане РФ, следующие из Калининграда или в Калининград, могут свободно пересекать литовскую территорию железнодорожным транспортом. Для этого литовские власти обязаны выдавать в течение 26 часов за незначительную плату «упрощенные транзитные документы».

Теперь же литовское правительство хочет изменить эту систему. Вместо «упрощенных транзитных документов» предлагается оформлять полноценные шенгенские визы. Соответственно, россиянам придётся проходить достаточно сложные бюрократические процедуры, связанные с получением виз. На них распространятся санкционные ограничения, которые введены или будут вводиться Евросоюзом. Если сегодня лица, подпадающие под санкции ЕС, пусть и теоретически, но могут пересекать границу Литвы, то теперь даже эта возможность исчезнет.



И не важно, что такое положение противоречит общепринятым нормам международного гуманитарного права. Международное гуманитарное право определяет, что при наличии эксклава его жителям должен предоставляться транзитный маршрут с правом экстерриториальности. Иначе положение эксклава определяется как «блокада».



В случае ликвидации экстерриториальности калининградского транзита последствия могут быть ещё хуже. Ведь власти Литвы смогут задерживать и привлекать к уголовной ответственности любого гражданина России, которого посчитают «преступником». Причём для этого будет достаточно любого повода, например, службы в Советской Армии.



В 2019 году так и произошло. Вильнюсский суд приговорил к тюремному заключению двух граждан России, ситуативно оказавшихся на территории Литвы. Их «вина» заключалась в том, что… ранее они служили в Советской Армии. И не важно, что на подобные действия, а именно на заключение граждан другой страны, Вильнюс не имел права.



После этого события политики небольшой прибалтийской страны всерьёз поверили: они «вправе» вершить правосудие над всеми гражданами РФ. На этом самомнении и пытаются сыграть англосаксы, которым нужны новые конфликты у границ России. Калининградский эксклав представляется удобным местом для их провоцирования.



Однако, подталкивая литовцев к провокациям, англосакские хозяева их же и подставляют.



Действующий российско-литовский договор о границе был подписан, когда Вильнюс позиционировал себя продолжателем довоенной Литвы — той, которая существовала до 1940 года. После подписания соглашения ситуация изменилась. Литовское правительство признало себя продолжателем «Временного правительства Литвы». Это марионеточное образование было создано при участии нацистов в начале Великой Отечественной войны. По факту оно являлось частью гитлеровской оккупационной администрации. На этом основании современная Литва является продолжательницей уже не довоенной республики, а гитлеровского рейха.

Поэтому она утратила право на обладание теми территориями, которые были переданы СССР по итогам Великой Отечественной войны. Речь идёт о Виленском (Вильнюсском) крае, переданном Советскому Союзу по решению Ялтинской конференции, а также о Клайпеде, переданной по решению Потсдамской конференции 1945 года. Подчеркнём: эти территории были переданы СССР, а не Литве. Переданы как победительнице нацизма. Они не могут находиться в составе продолжательницы «Третьего рейха». Литва не имеет на них никаких прав. Права на них имеет страна, которая является официальной продолжательницей СССР.



Уточним, что речь идёт о примерно трети современной территории Литвы. В этой связи остаётся только сказать «спасибо» литовским политикам. Они настолько глупы, что до сих пор не осознали, как их подставили. Ведь переговоры о новом договоре являются основанием для пересмотра нынешней границы. И чем больше провокаций устроят литовские политики, тем быстрее получат ответку. Но, здесь же возникает вопрос о применении 5 статьи Варшавского договора и Устава НАТО. Чем закончится вероятная тяжба России и Литвы из-за подаренных территорий предопределить сложно. Но, совершено очевидно, что Западу придется либо снять маску поборника Права и Юриспруденции, либо пройти на отчуждения трети территории Литвы в пользу Москвы.

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