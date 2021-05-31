Подготовка стратегических учений РФ и Белоруссии перешла в активную фазу

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31 мая 2021, 14:39

Фото: соцсети

Подготовка намеченных на сентябрь совместных с вооруженными силами Белоруссии стратегических учений «Запад – 2021» перешла в активную фазу, сообщил в понедельник на коллегии Минобороны РФ глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу, пишет ДИМК МО РФ.

«В активную фазу перешла подготовка к совместному стратегическому российско-белорусскому учению «Запад – 2021», которое пройдёт в сентябре на полигонах Белоруссии и Западного военного округа. Уже проведён ряд командно-штабных тренировок с привлечением штабов различного уровня», - рассказал министр.

Он добавил, что с июня военные ведомства России и Белорусси приступают «к выполнению комплекса задач в рамках совместных учений специальных войск».

Министр подчеркнул, что маневры «Запад» являются плановыми, проводятся по решению президентов России и Белоруссии и носят исключительно оборонительный характер.

«В установленные международными договорами сроки наши партнёры будут проинформированы о параметрах учения, а само мероприятие смогут посетить международные наблюдатели и журналисты», - добавил генерал армии.

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