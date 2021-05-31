В Белоруссии за прошедшие сутки «заминировали» 270 школ и госучреждений

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31 мая 2021, 14:31

Фото: соцсети

Сообщения о минировании 31 мая получили более 270 учреждений образования и госструктур Белоруссии. Об этом сообщает агентство «Интерфакс», ссылаясь на информацию Министерства внутренних дел республики.

«Соответствующие письма получили 118 минских школ, а также учреждения образования Брестской, Гродненской, Могилевской, Гомельской и Минской областей. Всего установлено более 270 адресатов», - проинформировали в МВД.

«Все места были обследованы сотрудниками правоохранительных органов - информация оказалась ложной. Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление причастных к угрозам лиц», - добавили в ведомстве.

Как сообщалось, в понедельник на электронные ящики госорганизаций (преимущественно учреждений образования) разослали сообщения о минировании.

В МВД напомнили, что за заведомо ложное сообщение об опасности грозит лишение свободы на срок до семи лет.

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