ТК «Территория смысла»: На нитке «В» газопровода «Северный поток 2» осталось уложить 4,5 км труб

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31 мая 2021, 14:20

Фото: соцсети

В Балтийском море продолжаются работы по строительству магистрального газопровода «Северный поток 2». Для производства работ задействованы трубоукладочные суда ТУБ «Фортуна» и КМТУС «Академик Черский», а также 15 кораблей различного назначения. Шесть из них осуществляют охрану места работ. Об этом пишет ТК «Территория смысла». После запуска газопровода Россия сможет прокачивать по этому газопроводу в Германию до 55 млрд. кубометров газа в год, что значительно перекрывает объем природного газа, переправляемого в Европу (50 млрд куб. м) транзитом через в Украину в настоящее время.

На нитке «В» трубоукладочная баржа «Фортуна» вчера уложила 850 метров, а за последние сутки - 950 метров трубопровода. Ежесуточно данное судно и его команда умудряются укладывать порядка 100 сегментов газопровода, или около 1200 метров. Сейчас темпы работы на нитке «В» несколько замедлились. По оценке ТК «Территория смысла» на этом направлении строительства остается всего 4500 метров до финиша. Состав кораблей обслуживания и обеспечения, работающих с «Фортуной» - прежний. До сих пор многофункциональное инженерное судно «Балтийский исследователь», которое предназначено для проведения исследовательских и инспекционных работ на морском континентальном шельфе и глубоководных районах акватории морей и океанов вместо того, чтобы контролировать качество работ - находится в немецком порту Rostok.

Монтирующее нитку «А» краново-монтажное трубоукладочное судно «Академик Черский» проложило 690 метров трубы, а за последние сутки получилось пройти ещё 630 метров, осталось до финиша около 76 км. И здесь состав кораблей обеспечения и обслуживания не изменился, работы идут по-прежнему, под зоркой охраной.

Всего по проекту «Северный поток 2» суммарно остается пройти 80 километров. Общая длинна магистрального газопровода 2468 км, осталось пройти всего 3,25%, значит реализовано уже 96,75%. Причем по нитке «В» реализовано уже 99,5%. А по нитке «А» пока что реализовано только 94%.

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