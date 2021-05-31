Угроза НАТО нарастет на западном стратегическом направлении, в ответ РФ сформируют около 20 новых соединений и частей

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31 мая 2021, 13:45

Фото: соцсети

На западном стратегическом направлении продолжает расти военная угроза со стороны НАТО во главе США, Североатлантический альянс наращивает интенсивность полетов своей стратегической авиации, присутствие боевых кораблей с крылатыми ракетами, наращивает число учений. В ответ на действия стран НАТО во главе с США на западном стратегическом направлении Минобороны РФ сформирует в Западном военном округе около 20 новых соединений и воинских частей, сообщил в понедельник на коллегии министерства обороны глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу. Об этом информирует ДИМК МО РФ.

«Обстановка на Западном стратегическом направлении характеризуется нарастанием военных угроз. За последние семь лет в 14 раз выросла интенсивность полётов стратегической бомбардировочной авиации ВВС США в Европе», - сказал министр.

Он уточнил, что систематически корабли НАТО с управляемым ракетным оружием заходят в Балтийское море. «Только в прошлом году корабли данного класса трижды выполняли задачи вблизи Калининградской области. Всего с 2016 года система объективного контроля зафиксировала 18 таких выходов боевых кораблей в предполагаемые районы пуска крылатых ракет», - сообщил Шойгу

По его словам, одновременно США и НАТО продолжают расширять масштабы оперативной и боевой подготовки вблизи границ России. «За последние годы в полтора раза увеличилось количество учений. Сейчас проводятся самые крупные за последние 30 лет учения «Дефендер Юроп – 2021», в которых участвуют до 40 тысяч военнослужащих. Их главная цель – отработать переброску полноценной дивизии из США в Европу», - уточнил министр.

Он отметил, что на западном стратегическом направлении продолжает расти военная угроза - страны НАТО во главе с Соединенными Штатами наращивает интенсивность полетов своей стратегической авиации, присутствие боевых кораблей с крылатыми ракетами, растёт число их учений

«Действия наших западных коллег разрушают систему безопасности в мире и вынуждают нас принять меры адекватного противодействия. Мы постоянно совершенствуем боевой состав войск. До конца года в Западном военном округе будет сформировано около 20-ти соединений и воинских частей», - сказал министр.

Он уточнил, что данные организационные мероприятия «синхронизированы с поставкой современного вооружения и военной техники». «В текущем году в войска округа планируется поставить около двух тысяч единиц оружия», - отметил Шойгу.

Глава военного ведомства также сообщил, что помимо формирования новых соединений и поставок современного оружия, Вооруженные силы РФ постоянно совершенствуют подготовку личного состава и органов военного управления. «Интенсивность отработки задач боевой подготовки кораблями Балтийского флота повысилась на 30%. Выполнено более двухсот упражнений с применением различных видов вооружения. Налёт авиации округа увеличился на 4%», - отметил он.

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