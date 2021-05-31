«Военные» итоги недели: США проводят танковую реформу, Россия подсчитала ядерный арсенал

Аргументы Недели → Армия 13+

31 мая 2021, 12:17 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Владимир Путин заявил о необходимости развития военно-транспортной авиации, для обеспечения мобильности и эффективности российских компактных Вооруженных сил. Российский МИД обнародовал данные о наличии межконтинентальных баллистических ракет и ядерных боеголовок в арсеналах России и США. Президент Украины Зеленский инициировал развитие концепции «национального сопротивления», имеющей антироссийскую направленность. Незалежная сформирует «войска территориальной обороны» численностью в 11 тыс. бойцов. В США проводится реформа Корпуса морской пехоты, в результате этот вид ВС Америки остался без танков.



На прошедшей неделе президент России и Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин заявил, что наша армия должна быть в достаточной степени оснащена высокоточным оружием большой дальности — крылатыми ракетами и управляемыми боеприпасами. Он также подчеркнул, что ВС РФ должны быть компактными и эффективными. Президент указал, что с учётом необъятных просторов нашей Родины, необходимо развивать военно-транспортную авиацию, для обеспечения высокой мобильности войск.



В частности, Владимир Путин сказал:



«Для нашей страны, с ее огромной территорией, самой большой территорией в мире, это имеет особое значение для того, чтобы наша армия была компактной, как мы всегда говорим, но эффективной. Это важно также и для проведения успешных десантных операций».



Из его уст стало известно, что завершаются госиспытания легкого транспортника Ил-112В, в текущем году запланирована поставка двух таких самолетов, а также возобновляется производство самолета Ил-76 на новой технологической основе, и до конца года в войска должны быть переданы пять серийных самолетов Ил-76МД-90А. Более того, Россия смогла наладить производство запчастей для тяжёлых транспортников Ан-124 «Руслан».



Путин приказал оснастить армию и флот современными видами высокоточного оружия большой дальности в необходимом количестве. Он заявил:



«Анализ военных конфликтов последних десятилетий, опыт развития ведущих армий мира показывает, какую растущую роль играет эффективное применение, скажем, крылатых ракет различного базирования, а также управляемых боеприпасов».



Ранее президент указывал на то, что российское ядерное вооружение является самым современным и эффективным в мире. На прошедшей неделе МИД РФ уточнил, что Россия обладает 517 единицами развернутых межконтинентальных баллистических ракет, сухопутного морского и воздушного базирования. Кроме того, в арсенале РФ 1 456 ядерных боеголовок. США имеет в боеготовом состоянии 651 ракет и 1 357 ядерных боеголовок. Помимо этого, Америка перевела четыре шахтные пусковые установки в разряд учебных и отказывается из включать в перечень, предусмотренный Договором СНВ-3. Всего число «развёрнутых» и «неразвёрнутых» ракет у России – 767 единиц, у США – 800 единиц.



Враги Российской федерации на минувшей неделе не сидели, сложив руки. Так президент Украины и Верховный главнокомандующий ВСУ Владимир Зеленский направил в Верховную Раду закон об увеличении ВСУ на 11 тыс. бойцов, для формирования войск территориальной обороны. Кроме того, Зеленский инициировал развитие концепции «национального сопротивления», которая, если коротко, направлена на милитаризацию всего украинского общества. Сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович написал в своей странице в Facebook, что это пресловутое сопротивление, - «точное подобие программы фронта национального освобождения Сальвадора. Смысл в том, что всех будут готовить для ведения партизанской войны, в том числе и на оккупированных территориях. В случае инвалидности – бесплатное лечение. Члены сопротивления должны отражать информационную агрессию, быть патриотами и противодействовать деятельности диверсионно-разведывательных групп».



Эксперты отмечают, что данная военная инициатива Зеленского развивается на фоне развала украинского ОПК, увеличения поставок вооружений и боеприпасов из стран НАТО и расширения военной помощи Запада - Киеву. Представитель российского МИДа Мария Захарова на этот счет написала в соцсети: «Вот так в центре Европы вскармливается милитаристский режим, слабо контролирующий внутреннюю ситуацию и разгул экстремистских сил. Удушение свобод и гражданских прав идет под отблески неонацистских факелов, калечащих молодых украинцев». По ее мнению, все это происходит «на фоне накачки Украины натовским оружием и раздувания военного бюджета».



В это же время стало известно, что наши недоброжелатели за океаном активно реформируют Корпус морской пехоты (КМП), являющийся в США отдельным видом Вооружённых сил. Поступило сообщение, что американский КМП полностью избавился от танков. Командование корпуса посчитало, что оные больше не являются эффективной боевой техникой и не годятся для операций, проводимых морской пехотой. Поэтому на территории Штатов были расформированы все танковые батальоны КМП США, технику передали Армии (Сухопутным войскам), а военнослужащим предложили перейти в другие подразделения КМП или Армии, не желающие перемен, могут быть уволены из Вооруженных сил. Информационное агентство Marine Times сообщает, что до начала реформы в танковых батальонах морской пехоты находилось 452 танка, к концу 2020 года 323 были переданы в сухопутные войска Соединенных Штатов, остальные боевые машины, которые на данный момент находятся за рубежом или на кораблях, будут также переданы в танковые батальоны Армии к 2023 году.



Эксперты подчёркивают, что отказ КМП от танков – решение поспешное и не отвечает велению времени. Впрочем, есть и такие, кто считает, что танки изжили себя и современные противотанковые средства делают их бесполезными на поле боя. В ходе расформирования первого танкового батальона морской пехоты его командир подполковник Бенджамин Адамс выразил надежду что когда-нибудь в будущем в КМП снова возродят танковые части.





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