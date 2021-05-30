За три дня умерли три высокопоставленных украинских чиновника

Аргументы Недели → Армия 13+

30 мая 2021, 20:35

Фото: соцсети

Украинский посол в Таиланде Андрей Бешта скончался сегодня, предположительно, от сердечного приступа. Об этом пишет «Военный Обозреватель».

28 мая в Египте во время дайвинга погиб бывший глава Службы внешней разведки Украины.

29 мая в американском Детройте (штат Мичиган) умер почётный консул Украины Богдан Федорак.

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