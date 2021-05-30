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Avia.Pro: В США заявили о готовности к новым столкновениям с Россией в Сирии

, 18:01

Avia.Pro: В США заявили о готовности к новым столкновениям с Россией в Сирии
Фото: соцсети

Сирийское информационное агентство «North Press Agency», со ссылкой на заявление председателя Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли, сообщает о том, что Соединённые Штаты готовы к новым столкновениям с Россией в Сирии. По словам Марка Милли, текущая ситуация указывает на тот факт, что отношения между Вашингтоном и Москвой, не только в Сирии, но и в других регионах планеты, находятся в состоянии краха.

«Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что страны находятся на грани войны. Глава американского штаба призвал к необходимости создать условия для предотвращения войны между крупными державами в будущем. Соединенные Штаты Америки неоднократно заявляли, что видят угрозу со стороны России и Китая», - сообщает сирийское информационное агентство.

Заявление прозвучало на фоне переброски в Сирию российских дальних бомбардировщиков Ту-22М3, однако, специалисты обращают внимание на тот факт, что в действительности, Россия находится на территории той же Сирии совершенно законно, и если Вашингтон будет препятствовать российским интересам и идти на провокации, а соответственно и на эскалацию, Россия готова будет задействовать свои военные механизмы.

Примечательным является также тот факт, что ранее Россия продемонстрировала Вашингтону готовность бороться с американским присутствием на территории Сирии, блокируя передвижения американских военных, в том числе с применением силы – во время одного из таких инцидентов российский бронетранспортёр протаранил американский бронеавтомобиль.

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