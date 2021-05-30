Американская ПРО морского базирования не смогла сбить учебную цель

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30 мая 2021, 16:04

Фото: соцсети

В США завершились неудачей испытания системы противоракетной обороны (ПРО) морского базирования. Учебную цель поразить не удалось — выпущенные по ней ракеты промахнулись. Об этом сообщает EADaily, ссылаясь на Reuters.

Как сообщает Агентство по противоракетной обороне при Министерстве обороны США, в ходе учебных стрельб американский военный корабль не смог перехватить учебную цель — баллистическую ракету средней дальности.

«Суть испытания заключалась в том, чтобы продемонстрировать способность корабля Aegis с системой защиты от баллистических ракет обнаруживать, отслеживать, поражать и перехватывать баллистические ракеты средней дальности залпом из двух ракет Standard Missile-6 (SM-6) Ракеты Dual II», — говорится в сообщении.

Как отметили в Пентагоне, перехвата достигнуть не удалось, учебная цель осталась невредимой и продолжила свой полет. Где именно проходили тесты не сообщается.

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