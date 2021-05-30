Новая атомная субмарина проекта 885М выйдет на ходовые испытания через два месяца

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30 мая 2021, 15:57

Фото: соцсети

Атомный подводный ракетный крейсер К-573 «Новосибирск» проекта 885М выйдет на заводские ходовые испытания в конце июня 2021 года. Об этом сообщает «АННА-Ньюс», ссылаясь на ТАСС.



«Подлодка «Новосибирск» выйдет на ЗХИ в конце июня этого года. Затем последуют государственные испытания, в ходе которых субмарина выполнит стрельбу ракетами «Оникс» и «Калибр-ПЛ». Передача лодки ВМФ планируется в конце 2021 года», — рассказал источник агентства ТАСС.



Атомный подводный ракетный крейсер К-573 «Новосибирск» проекта 885М был спущен на воду 25 декабря 2019 года. В настоящее время в составе Северного флота состоит одна подводная лодка проекта 885 К-560 «Северодвинск». Первая подводная лодка модернизированного проекта 885М К-561 «Казань» вошла в состав Северного флота 7 мая 2021 года. Также на «Севмаше» ведётся строительство подводных лодок «Красноярск», «Архангельск», «Пермь», «Ульяновск», «Воронеж» и «Владивосток» проекта 885М.



Основным вооружением подводных лодок этого проекта являются: противокорабельные ракеты «Оникс», крылатые ракеты «Калибр», а в перспективе — гиперзвуковой ракетный комплекс «Циркон».

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