В России создается тяжёлый роботизированные танковый комплекс «Штурм», состоящий из 4 боевых машин

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30 мая 2021, 15:51

Фото: соцсети

Нижнетагильская Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» начала создание опытных образцов перспективного штурмового роботизированного комплекса «Штурм», предназначенного для ведения боевых действий в городских условиях. Об этом сообщает «АННА-Ньюс», ссылаясь на российское информационное агентство «РИА Новости».



«Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (УВЗ) начала создавать первые опытные образцы тяжелого ударного робототехнического комплекса «Штурм», предназначенного для боя в городе», — говорится в опубликованном сообщении агентства.



Согласно имеющейся информации, штурмовой роботизированный комплекс «Штурм» состоит из четырёх боевых машин с ударным вооружением, подвижного пункта дистанционного управления и тяжелого бронетранспортёра для группы охраны пункта управления комплекса.



«В частности, создается подвижный пункт управления боевыми машинами комплекса и сами машины с разными боевыми модулями, включая модуль со 125-миллиметровым гладкоствольным укороченным орудием. Все машины комплекса строятся на шасси танка Т-72Б3», — рассказал один из источников «РИА Новости».



Впервые о разработке штурмового робототехнического комплекса сообщило информационное агентство «РБК» в августе 2018 года, со ссылкой на информацию источников в российском военном ведомстве и «Уралвагонзаводе». Состав тяжелого ударного робототехнического комплекса «Штурм», все боевые машины которого планируется создать на шасси танка Т-72Б3:



Боевая машина № 1 массой до 50 тонн со 125-мм орудием Д-414 (с укороченным стволом 4000 мм), с автоматом заряжания на 22 выстрела, пулеметом Калашникова танковым (ПКТМ) калибра 7,62 мм, бульдозерным отвалом и комплектом всеракурсной защиты от ручных противотанковых средств кумулятивного действия.



Боевая машина №2 с блоками пусковых установок реактивных огнеметов РПО-2 «Шмель-М» и вспомогательным 7,62 мм пулеметом ПКТМ, отвалом и комплектом всеракурсной защиты от ручных противотанковых средств кумулятивного действия.



Боевая машина № 3 с боевым модулем из двух 30-миллиметровых автоматических пушек 2А42 (боекомплект до 1000 выстрелов), 7,62 мм ПКТМ и РПО-2 «Шмель», отвалом и комплектом всеракурсной защиты от ручных противотанковых средств кумулятивного действия.

Боевая машина № 4 с НУРС 220 мм типа МО.1.01.04М (16 термобарических выстрелов с эффективной площадью поражения 25 тыс. кв. м), ПКТМ калибра 7,62 мм, отвалом и комплектом всеракурсной защиты от ручных противотанковых средств кумулятивного действия.

Подвижной пункт дистанционного управления, на базе шасси танка Т-72Б3, предназначенный для управления боевыми машинами, будет оснащен комплектом всеракурсной защиты от ручных противотанковых средств кумулятивного действия. Предполагается, что каждый робот сможет управлять взводом боевых машин в радиусе 3 км. Максимальная скорость роботов при дистанционном управлении — 40 км/ч.



Тяжелый бронетранспортёр БТР-Т для группы охранения, который будет обеспечивать размещение на борту десанта из восьми человек, также предполагается создать на шасси танка Т-72Б3.



Начальник 3-го управления Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-майор Александр Дудкин в феврале нынешнего года называл комплекс «Штурм» среди перспективных комплексов вооружения, предназначенных для оснащения

Армии России.



«Среди перспективных комплексов вооружения – штурмовой роботизированный комплекс «Штурм», зенитный артиллерийский комплекс «Деривация-ПВО», ПЗРК «Метка», ЗРК «Птицелов», РСЗО «Торнадо-Г на ДТ». И это далеко не весь список», — рассказал генерал-майор Александр Дудкин в своём интервью газете «Красная звезда».



Особенности Боевой машины №1 робототехнического комплекса «Штурм», а именно, укороченный ствол 125-мм пушки Д-414 — объяснил второй источник агентства «РИА Новости».



«Короткий ствол, с минимальным выносом за габариты боевой машины, обеспечит «Штурму» (речь идёт о боевой машине №1) хорошую мобильность и эффективность в условиях городских узостей или завалов. Учитывая минимальные дальности огневого контакта в урбанистической среде, сниженная из-за короткого ствола, начальная скорость снаряда не повлияет на эффективность поражения целей», — сообщил собеседник агентства.



Вице-премьер Юрий Борисов, курирующий в Правительстве военно-промышленный комплекс, одним из приоритетов государственной программы вооружения на 2024-2033 годы назвал внедрение в Вооруженные силы Российской Федерации робототехнических комплексов.



Президент Российской Федерации и министр обороны Сергей Шойгу также указывали на приоритетность создания перспективных образцов роботизированной техники, в ходе недавней серии совещаний по развитию Вооруженных сил и военно-промышленного комплекса и в ходе совещания МО РФ.

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