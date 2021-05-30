Россия, толком не начав серийное производство Су-57, уже планирует его модернизацию

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30 мая 2021, 15:27

Фото: соцсети

Россия планирует модернизацию истребителя пятого поколения Су-57, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью автору программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину. Об этом сообщает Интерфакс. К настоящему времени произведен только один серийный фронтовой истребитель 50-го поколения Су-57 и тот оснащён не своим двигателем, а от Су-35.

В феврале Мантуров в интервью «Интерфаксу» сообщил, что российские авиаторы и двигателисты ведут работу над усилением боевых возможностей истребителя.

По его словам, на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре разворачивается серийное производство истребителей Су-57 - ведется модернизация производства, продолжается внедрение новых технологий, выстраивание линии поточной сборки самолетов.

«В 2021 году планируется увеличение темпов постройки этих машин в соответствии с утвержденными графиками», - добавил министр.

Су-57 разработан в компании «Сухой» (входит в ОАК) и производится на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе (КнААЗ). Это многоцелевой истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО. Его первый полет состоялся 29 января 2010 года.

В конце 2020 года Вооруженные силы России получили первый серийный Су-57. Всего к 2028 году российские военные должны получить 76 истребителей Су-57 и перевооружить на них три авиационные полка.

Ранее сообщалось, что первые Су-57 будут выпускаться уже в серийном облике, но с двигателями предыдущего поколения. Двигатель «второго этапа» (изделие 30 производства ОДК), который обеспечит Су-57 сверхзвуковую крейсерскую скорость, приступил к летным испытаниям в декабре 2017 года. По словам главы «Ростеха» Сергея Чемезова, где-то в 2022 году двигатели уже будут готовы, «поставлены на крыло», и в течение нескольких лет запущены серийное производство. То есть, из слов Чемезова можно сделать вывод, что реального серийного производства СУ-57 не стоит ждать еще несколько лет. Но опережая события Мантуров уже заявляет о модернизации этого недоделанного самолёта.

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