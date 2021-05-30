Аргументы Недели Армия 13+

Акции протеста против политики президента прошли по всей Бразилии

, 14:29

Акции протеста против политики президента прошли по всей Бразилии
Фото: ТАСС

Вчера левые партии и движения организовали акции протеста против Болсонару и его политики в отношении карантинных мер, собрав тысячи людей в столицах нескольких штатов Бразилии.

Интересно отметить большое присутствие ПКБ (коммунисто-сталинской партии) и ПКП (троцкистской партии), что свидетельствует о подъеме крайне левых в Бразилии.

Также сообщается о столкновениях между полицией и протестующими в городе Ресифи. Об этом сообщает портал «Мировые конфликты».

По информации портала, манифестации прошли во всех штатах южноамериканской республики. Их участники были в масках, однако не во всех городах, где зарегистрированы акции, протестующие соблюдали социальную дистанцию. Они требовали проведения вакцинации от коронавирусной инфекции, возвращения программы социальной поддержки в период пандемии, звучали призывы к отставке президента.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ША

В мире

В Крыму прокомментировали решение компании «Белавиа» пока не выполнять рейсы на полуостров

В Крыму прокомментировали решение компании «Белавиа» пока не выполнять рейсы на полуостров

Глава региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец в воскресенье, 30 мая, прокомментировал решение белорусской авиакомпании "Белавиа" не летать на полуостров.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью