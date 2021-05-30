Акции протеста против политики президента прошли по всей Бразилии

Аргументы Недели → Армия 13+

30 мая 2021, 14:29

Фото: ТАСС

Вчера левые партии и движения организовали акции протеста против Болсонару и его политики в отношении карантинных мер, собрав тысячи людей в столицах нескольких штатов Бразилии.

Интересно отметить большое присутствие ПКБ (коммунисто-сталинской партии) и ПКП (троцкистской партии), что свидетельствует о подъеме крайне левых в Бразилии.

Также сообщается о столкновениях между полицией и протестующими в городе Ресифи. Об этом сообщает портал «Мировые конфликты».

По информации портала, манифестации прошли во всех штатах южноамериканской республики. Их участники были в масках, однако не во всех городах, где зарегистрированы акции, протестующие соблюдали социальную дистанцию. Они требовали проведения вакцинации от коронавирусной инфекции, возвращения программы социальной поддержки в период пандемии, звучали призывы к отставке президента.

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