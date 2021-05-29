Британские вирусологи нашли доказательства искусственного происхождения коронавируса SARS-Cov-2

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29 мая 2021, 18:01

Фото: соцсети

Британский профессор Ангус Далглиш и норвежский вирусолог Биргер Соренсен заявили, что у них есть «доказательства» искусственного происхождения коронавируса. Об этом пишет РИА-Новости, ссылаясь на Daily Mail.

По словам специалистов, китайские ученые разработали SARS-Cov-2 в уханьской лаборатории. Затем они попытались «замести следы» таким образом, чтобы все улики свидетельствовали о естественном происхождении вируса, говорится в исследовании.

Далглиш и Соренсен проанализировали эксперименты, которые проводились учеными в Ухане между 2002 и 2019 годами. Они пришли к выводу, что китайские ученые, в том числе и совместно с американскими университетами, якобы разработали инструменты для создания SARS-Cov-2.

По мнению Далглиша и Соренсена, уханьские специалисты пытались сделать вирус природного происхождения более заразным, чтобы он быстро размножался в клетках человека. Это было необходимо для того, чтобы лучше изучить потенциальное воздействие коронавируса на людей. Они считают, что ученые из Китая взяли «основу» коронавируса у пещерных летучих мышей, а затем как бы «присоединили» к нему новый «шип», превратив его в заразный и смертоносный SARS-Cov-2. Один из характерных признаков, свидетельствующих об этой манипуляции с вирусом — это ряд из четырех аминокислот, которые Далглиш и Соренсен нашли в «шипе» коронавируса.

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