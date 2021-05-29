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Осталось проложить 6,5 км нитки «В» газопровода «Северный поток-2»

, 17:43

Осталось проложить 6,5 км нитки «В» газопровода «Северный поток-2»
Фото: соцсети

Строительство магистрального газопровода «Северный поток-2» идёт высокими темпами, не смотря на противодействие со стороны США и их союзников. ТК «Территория смысла» сообщает, что трубоукладочнная баржа (ТУБ) «Фортуна» успевает в час уложить до 4 труб, а краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) «Академик Черский» - не больше двух.

Трубоукладочная баржа «Фортуна» работает в высоком темпе и укладывает по 4 трубы в час. Сегодня с «Фортуной» работают корабли Katun, Umka и Vengery. Многофункциональное ледокольное судно снабжения «Владислав Стрижов» задействовано на подвозку труб. Охрану места работ осуществляют корабли: «Капитан Беклемишев» и «Спасатель Карев», Christin-Battina и Westbank.

А многофункциональное инженерное судно «Балтийский исследователь», которое предназначено для проведения исследовательских и инспекционных работ на морском континентальном шельфе и глубоководных районах акватории морей и океанов, вместо того, чтобы контролировать качество работ - находится в немецком порту Rostok.

ТК «Территория смысла» также сообщает, что «Фортуна» сместилась из точки с координатами: 54.59434 СШ и 14.40234 ВД, на позицию с координатами: 54.59007 СШ и 14.38481 ВД, то есть еще 1200 метров трубы было уложено за последние сутки. Складывается ощущение, что Фортуна может и больше, но ее скорость специально ограничивают. Судя по всему, ей остается пройти всего 6,5 километров, то есть 90% маршрута во нитке «В» пройдено.

Напротив КМТУС «Академик Черский» продвигается в укладке нитки «А» почти в три раза медленнее, ходя по логике вещей все должно быть с точностью до наоборот.

С «Академиком Черским» работают вспомогательные суда Ossoy и Venie. Корабль снабжения «Иван Сидоренко», из состава «Газпромфлота» занимается подвозом труб.

Для охраны места работ задействованы суда «Сивуч» и «Бахтемир». Аварийно-спасательный корабль «Мурман» мчит на всех парах из порта Росток к «Академику Черскому», который за последние сутки переместился из пункта с координатами: 54.82291 СШ и 15.33336 ВД, в пункт с координатами: 54.82016 СШ и 15.32732 ВД. То есть, он прошёл на сутки ровно 500 м. В час этот КМТУС укладывает только 2 трубы.

Ему осталось проложить по нитке «А» 76 км.

Осталось проложить 6,5 км нитки «В» газопровода «Северный поток-2»

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