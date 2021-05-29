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Новейший российский боевой вертолет Ми-28НМ «Ночной охотник» сможет нести сразу четыре ракеты

, 16:42

Новейший российский боевой вертолет Ми-28НМ «Ночной охотник» сможет нести сразу четыре ракеты
Фото: соцсети

Новейший российский боевой вертолет Ми-28НМ сможет нести до четырех дальнобойных ракет, его ударные возможности будут сравнимы с фронтовыми бомбардировщиками, сообщил РИА Новости источник в авиастроительной отрасли.

«В настоящее время продолжаются летные испытаниям вертолетных крылатых ракет изделие 305 с максимальной дальностью применения 100 километров. Модернизированный Ми-28НМ «Ночной охотник» сможет нести четыре таких ракеты на точках внешней подвески», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, «применение крылатых ракет существенно расширит боевые возможности Ми-28НМ в части высокоточного поражения командных пунктов противника, складов с оружием, других важных объектов военной инфраструктуры и скоплений живой силы».

Ни один другой вертолет в мире на сегодняшний день не имеет крылатых ракет такой дальности и мощности в качестве штатного вида своих авиационных средств поражения, отметил источник.

«Возможность нести сразу четыре крылатые ракеты ставит Ми-28НМ по типу поражаемых целей на один уровень с фронтовыми бомбардировщиками», — добавил он.

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