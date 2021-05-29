Турция начинает серийное производство боевых лазеров

Аргументы Недели → Армия 13+

29 мая 2021, 16:16

Фото: соцсети

Генеральный директор компании ROKETSAN Мурат Ики в интервью журналистам заявил о начале серийного производства в Турции боевой лазерной установки ALKA. Она будет использоваться для защиты критически важных объектов страны. Об этом пишет «АННА-Ньюс».



Лазерная установка может бороться с малоразмерными БПЛА, минными полями и самодельными взрывными устройствами. Указывается что ALKA может применяться в том числе и для уничтожение минометных снарядов.



Боевая лазерная установка состоит из лазерной пушки, радиолокационной системы, системы постановки помех, системы энергопитания. В ней так же имеется режим автоматического управления, включая режим автоматического отслеживания и сопровождения целей.



Борьба с беспилотниками происходит в три этапа. Сначала РЛС засекает БПЛА и оценивает его опасность. В случае если дрон не представляет угрозы его выводят из-под контроля оператора при помощи GPS и смешивания частот. На третьем этапе, если БПЛА несет в себе опасность, его можно сжечь при помощи 2,5-киловаттной лазерной установки. В компании ROKETSAN утверждают, что ALKA способна бороться и против «роя дронов».

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