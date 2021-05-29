Корпус морской пехоты США полностью отказался от танков

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29 мая 2021, 16:13

Фото: соцсети

Состоялось официальное расформирование 1-го танкового батальона Корпуса морской пехоты США, последнего танкового соединения в КМП. Об этом сообщает «АННА-Ньюс», ссылаясь на информационное агентство Marine Times. Ранее был расформирован 2-й танковый батальон морской пехоты, базировавшийся в лагере Лежен в Северной Каролине.



Сокращение танковых войск в корпусе морской пехоты США вызвано реформой нового коменданта (командующего)морпехов генерала Бергера. До её начала в танковых батальонах морской пехоты находилось 452 танка, к концу 2020 года 323 были переданы в сухопутные войска Соединенных Штатов, остальные боевые машины, которые на данный момент находятся за рубежом или на кораблях, будут также переданы в танковые батальоны Армии к 2023 году.



Оставшимся без своей техники танкистам предлагают три варианта для самоопределения такие как продолжение службы в составе сухопутных войск, уход на другую должность в КМП, или досрочный выход в отставку.

Эксперты указывают, что отказ КМП от танков – решение поспешное и не отвечает велению времени. Впрочем, есть и такие, кто считает, что танки изжили себя и современные противотанковые средства делают их бесполезными на поле боя.

В ходе расформирования первого танкового батальона морской пехоты его командир подполковник Бенджамин Адамс выразил надежду что когда-нибудь в будущем в КМП снова возродят танковые части.

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