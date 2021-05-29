Россия и Пакистан подписали соглашение о строительстве газопровода «Пакистанский поток»

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29 мая 2021, 13:54

Фото: соцсети

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов и посол Пакистана в РФ Шафкат Али-Хан подписали документ, который позволит в ближайшее время начать практическую реализацию проекта строительства газопровода «Пакистанский поток» (бывший «Север – Юг»). Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на сообщение Минэнерго РФ.

«Профильными ведомствами наших стран проведена большая работа по подготовке этого протокола, его подписание позволит нашим компаниям в самое ближайшее время начать практическую реализацию проекта, тем самым помочь пакистанской стороне укрепить собственную энергетическую безопасность и повысить использование природного газа как экологически чистого источника энергии», - приводятся в сообщении слова Николая Шульгинова.

Межправительственное соглашение по строительству газопровода «Север – Юг» страны подписали в 2015 году. Его протяженность составит 1,1 тыс. км, а пропускная способность - до 12,4 млрд куб. м в год. Газопровод должен связать терминалы по приему сжиженного газа в городе Карачи на юге Пакистана с городом Лахор на севере. Там должны построить электростанции, работающие на СПГ.

В этом году Россия и Пакистан решили переименовать совместный проект строительства газопровода в «Пакистанский поток».

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