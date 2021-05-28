Из 111 госпредприятий Минобороны Украины после оптимизации останется только 42

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28 мая 2021, 20:22

Фото: соцсети

Ликвидация 20 государственных предприятий Министерства обороны Украины запланирована по итогам двухлетнего периода 2020-21 годов, еще 15 будут реорганизованы, сообщило агентство «Интерфакс Украина», ссылаясь на слова заместителя министра обороны Украины Игорь Халимон.

«В течение 2020-2021 годов предполагается ликвидировать 20 государственных предприятий, реорганизовать - 15 предприятий, передать на приватизацию - 3 предприятия (209 Управление начальника работ, 417 Управление начальника работ, ГП МОУ "Дружбовский карьер нерудных ископаемых «Кварц «)», - рассказал Халимон в эксклюзивном интервью информационному агентству «Интерфакс-Украина».

По его словам, существует «Перспективный перечень объектов государственной собственности», утвержденный приказом Минобороны от 11 сентября 2020 года, который предусматривает оптимизацию системы управления государственными предприятиями. «Речь идет об оптимизации системы управления государственными предприятиями путем определения перечня субъектов хозяйствования, которые будут задействованы для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины», - сказал замминистра. В соответствии с этим документом остаются действующими только 42 государственных предприятия Минобороны из 111. Главному управлению ВСУ принадлежит 40 и ГУР Минобороны принадлежит два.

Халимон рассказал, что в Минобороны в настоящее время находится 109 субъектов хозяйствования, которые по результатам 2019 года сработали с убытком более чем 53 тыс. грн. «По результатам хозяйственной деятельности в 2020 году предприятиями в Государственный бюджет Украины обеспечено поступлений на сумму 269,235 млн грн., что на 12% больше, чем в прошлый период, совокупный доход предприятий увеличился на 23% и составил 1,069 млрд грн., чистый доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг) увеличился на 19,6% и составил 984, 7 млн грн.», - заявил замминистра.

Напоминаем, что после развала СССР Украине досталось более 700 предприятий, работавших в интересах вооруженных сил. В это число входили крупнейшие промышленные объединения по производству боевой техники и вооружений.

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