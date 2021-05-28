Армянские и азербайджанские солдаты обстреляли друг друга в пограничной зоне

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28 мая 2021, 16:05

Фото: соцсети

В ночь с 27 на 28 мая позиции азербайджанской армии вблизи населенного пункта Ашагы Бузгов Бабекского района Нахичеванской Автономной Республики подверглись обстрелу со стороны Вооруженных сил Армении в нескольких направлениях, сообщает Haqqin.az , ссылаясь на Минобороны Азербайджана.

Минобороны Азербайджана сообщает о перестрелке на границе между армянскими азербайджанскими военными в ночь с 27 на 28 мая. Один солдат с азербайджанской стороны был ранен.

«Заявляем, что ответственность за относительное обострение ситуации в Нахичеванской зоне армяно-азербайджанской государственной границы полностью лежит на Армении. Призываем армянскую сторону воздержаться от провокаций, других шагов, которые могут привести к обострению ситуации, и действовать ответственно», - говорится в заявлении азербайджанского оборонного ведомства.

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