Генпрокуратура ЛНР готова предоставить Белоруссии помощь в расследовании действий Протасевича в Донбассе

Аргументы Недели → Армия 13+

28 мая 2021, 14:34

Фото: соцсети

Генеральная прокуратура Луганской народной республики (ЛНР) готова предоставить белорусским правоохранителям помощь в расследовании действий задержанного в Минске блогера Романа Протасевича. Об этом в пятницу сообщила официальный представитель Генпрокуратуры ЛНР Инна Семенова. Об этом сообщает «ТАСС».

Ранее Генеральная прокуратура ЛНР возбудила уголовное дело в отношении Протасевича об участии в боевых действиях в Донбассе.

«Органы прокуратуры ЛНР готовы предоставить имеющуюся информацию и правовую помощь в расследовании преступных действий в отношении Протасевича Романа Дмитриевича правоохранительным органам Республики Беларусь», - цитирует ее агентство Луганскинформцентр.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости