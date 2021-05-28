Генпрокуратура ЛНР готова предоставить Белоруссии помощь в расследовании действий Протасевича в Донбассе
28 мая 2021, 14:34
Генеральная прокуратура Луганской народной республики (ЛНР) готова предоставить белорусским правоохранителям помощь в расследовании действий задержанного в Минске блогера Романа Протасевича. Об этом в пятницу сообщила официальный представитель Генпрокуратуры ЛНР Инна Семенова. Об этом сообщает «ТАСС».
Ранее Генеральная прокуратура ЛНР возбудила уголовное дело в отношении Протасевича об участии в боевых действиях в Донбассе.
«Органы прокуратуры ЛНР готовы предоставить имеющуюся информацию и правовую помощь в расследовании преступных действий в отношении Протасевича Романа Дмитриевича правоохранительным органам Республики Беларусь», - цитирует ее агентство Луганскинформцентр.
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