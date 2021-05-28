В Москве состоялась встреча глав Минобороны России и Армении

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28 мая 2021, 14:09

Фото: соцсети

Рабочая встреча между министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу и его армянским коллегой Вагаршаком Арутюняном состоялась в пятницу в Москве. Об этом сообщает ДИМК МО РФ.

«Укрепляем наше военное взаимодействие как в двустороннем формате, так и в рамках международных структур, прежде всего – ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности)», - сказал он, открывая рабочую встречу.

Шойгу поздравил Арутюняна и весь армянский народ с государственным праздником – Днем Республики. «…хочу поздравить вас с национальным праздником, который сегодня отмечает вся Республика, и в этот день вы нашли возможным приехать в Москву, это говорит о том, что отношения между нашими странами по – прежнему находятся на очень высоком уровне и наше стратегическое партнерство мы продолжаем развивать и углублять», - сказал он.

По его оценке, «успешно реализуются соглашения о создании Объединенной группировки войск наших вооруженных сил, а также Объединенной региональной системы противовоздушной обороны в Кавказском регионе коллективной безопасности». Шойгу подчеркнул, что «показателем высокого уровня двустороннего сотрудничества является функционирование в Армении 102-й российской военной базы, которую рассматриваем как важный фактор обеспечения региональной безопасности».

Российский министр напомнил, что армянские военные делегации высокого уровня традиционно участвуют в значимых мероприятиях Минобороны России. «Будем рады видеть вас на IX-й Московской конференции по международной безопасности, которая состоится в июне», - сказал он. «В августе - сентябре ждем представителей Республики Армения на Армейские международные игры и Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2021», - сказал Шойгу.

Также российский Министр предложил обсудить вопросы региональной безопасности.

«Мы обсудим вопросы региональной безопасности, связанные с работой миротворческих сил в Нагорном Карабахе, но и безусловно все острые проблемы, которые возникли на настоящий момент», - сказал Шойгу.

В свою очередь Арутюнян сказал: «Мы сегодня обсудим все наши вопросы сотрудничества, которое, по моей оценке, развивается очень успешно».

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