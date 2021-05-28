Суд приговорил от 5 до 12 лет колонии бывших полицейских, сфабриковавших дело журналиста Голунова
28 мая 2021, 13:32
Мосгорсуд приговорил на сроки от 5 до 12 лет колонии бывших полицейских, подбросивших наркотики журналисту Ивану Голунову, передает корреспондент ТАСС.
"Суд приговорил Игоря Ляховца к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима, Максима Уметбаева - к восьми годам, Романа Феофанова - к восьми годам колонии, Акбара Сергалиева - к восьми годам колонии, Дениса Коновалова - к пяти годам колонии", - огласил решение судья Сергей Груздев.
Суд взыскал с сфабриковавших дело в отношении Голунова экс-полицейских по 1 млн рублей в пользу журналиста.
Защита осужденных собирается обжаловать приговор.
Журналиста «Медузы» Ивана Голунова задержали 6 июня 2019 года. Полицейские якобы нашли у него наркотики. Позже обвинения были сняты, а его признали потерпевшим.
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